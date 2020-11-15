Сверим часы: определено точное время старта продаж видеокарт серии Radeon RX 6800
Действующим генеральным директором AMD нередко слагаются легенды о высокой степени ориентированности компании на своих клиентов, поэтому простой и открытый ответ на запрос одного из будущих обладателей видеокарт серии Radeon RX 6800 был предсказуем. Через учётную запись Radeon RX на страницах Twitter компания AMD заявила, что продажи Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в эталонном исполнении начнутся 18 ноября в 17-00 по московскому времени.
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В этот же момент будут опубликованы и первые официальные обзоры. Как отмечали ранее некоторые источники, изображения видеокарт начнут публиковаться обозревателями уже в ближайший понедельник, но поделиться результатами тестирования они смогут не ранее среды. Radeon RX 6900 XT поступит в продажу только в декабре.
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