Лиза Су: задача руководителя – раскрыть потенциал подчинённых на 120%
Вторая половина дня подарила нам больше времени для изучения интервью генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) сообществу Silicon Valley Leadership Group. Некоторые цитаты главы компании заслуживают упоминания в контексте анализа её стиля руководства.
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По словам Лизы Су, больше всего на начальных этапах инженерной карьеры её удивляло, как коллективное решение проблемы позволяет находить ответы к тем задачам, которые при одиночном подходе казались неразрешимыми. В этом смысле она очень верит в потенциал своей команды специалистов.
Лучшим учителем Лиза Су считает свои неудачи. Если пережить болезненный момент разочарования, по её словам, то можно сделать нужные выводы и продвинуться дальше. Главной задачей руководителя она считает раскрытие потенциала сотрудников – по её словам, на все 120%.
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Самой сложной задачей за время своего пребывания на посту генерального директора AMD Лиза Су назвала поддержание веры в собственные силы и упрощение жизни сотрудников, которые вовлечены в создание новых продуктов. Всё в этой отрасли с каждым днём становится всё сложнее, и это большой вызов для компании, по словам главы AMD.
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