В этом году процессор M1 с ARM-совместимой архитектурой уже прописался в составе ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air, а также компактной настольной системы Mac mini. По данным некоторых участников рынка, на которые ссылались ранее японские СМИ, уже в начале следующего года до 25% всех новых ноутбуков Apple будут оснащаться процессорами собственной разработки.

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Издание DigiTimes со ссылкой на тайваньские источники сообщает, что поставщики комплектующих для ноутбуков верят в способность Apple потеснить Intel на рынке процессоров для мобильных ПК.

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Источник изображения: Apple

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Эту точку зрения разделяют и аналитики Atlantic Equities. Они считают, что Apple после полного отказа от процессоров Intel сможет увеличить свою долю на рынке ПК с нынешних 8,5 до 15%. Среди покупателей ноутбуков Apple будет больше владельцев iPhone, как считают эксперты, которым импонирует идея перехода на унифицированную платформу.