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Видеокарты на базе AMD Navi 23 будут оснащаться 8 Гбайт памяти

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Немного устав от потока новостей о всё более доступных представителях семейства NVIDIA Ampere, сетевые источники начали выдавать свежие прогнозы по характеристикам конкурирующих графических решений AMD. По мнению известного энтузиаста _rogame, видеокартам на базе графического чипа Navi 23 будет доступно 8 Гбайт памяти неустановленного типа.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Если учесть, что NVIDIA уже снабжает свои видеокарты сопоставимого класса 6 Гбайт памяти, то в глазах специалистов по продажам наличие 8 Гбайт памяти может стать для видеокарт AMD неплохим преимуществом. Об этом, правда, с уверенностью говорить преждевременно, поскольку AMD пока даже не объяснила, когда появятся видеокарты нового поколения с уровнем цен ниже Radeon RX 6800.

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Теги

amd nvidia видеокарты ampere rdna 2 radeon rx 6000 navi 23
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