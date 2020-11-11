Ситуация с доступностью Radeon RX 6000 в Европе лучше, но кардинальной разницы с GeForce RTX 30 нет
Пока обозлённые покупатели формируют в интернет-сообществах новые городские легенды о злых продавцах-спекулянтах, многие торговые сети пытаются отвести от себя подозрения, открыто публикуя статистику о количестве заказанных ими видеокарт. Представители AMD, как вы можете помнить, не только иронизировали по поводу дефицита видеокарт, но даже заключали пари с подписчиками, обещая избежать подобного провала на старте продаж Radeon RX 6000.
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На страницах Reddit уже обсуждается первая статистика датского магазина Proshop, который реализует товары в нескольких странах Европы. Первая партия эталонных Radeon RX 6800, по словам источника, не превышает в количестве 200 экземпляров, в случае с Radeon RX 6800 XT ситуация ещё хуже – всего 90 экземпляров.
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Как известно, всё познаётся в сравнении, поэтому необходимо вспомнить, что тот же магазин на старте продаж GeForce RTX 3080 располагал не более чем 89 экземплярами видеокарт, поэтому Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 имеют шансы найти большее количество покупателей в первые часы после старта продаж. В любом случае, делать выводы по ранней статистике одного магазина пока рано, поскольку фактические продажи ещё не начались.
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