В интервью ресурсу TheStreet исполнительный вице-президент AMD Рика Бергмана (Rick Bergman) не стал оспаривать тезис о появлении в 2022 году 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4, но при этом не стал гарантировать, что графические процессоры AMD, использующие 5-нм технологию TSMC, появятся раньше.

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Источник изображения: AMD

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Каждый переход конкретных изделий AMD на новую технологию изготовления должен осуществляться своевременно с точки зрения уровня выхода годной продукции и способности подрядчика выпускать новое изделие в достаточных количествах. С другой стороны, как поясняет Бергман, миграция CPU и GPU на новый техпроцесс редко происходит в кардинально разные сроки. Таким образом, можно предположить, что в 2022 году у AMD появятся 5-нм графические процессоры, либо они будут хотя бы формально представлены.