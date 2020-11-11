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Процессоры и графика AMD перейдут на 5-нм технологию в сопоставимые сроки

Скорее всего, уже в 2022 году.
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В интервью ресурсу TheStreet исполнительный вице-президент AMD Рика Бергмана (Rick Bergman) не стал оспаривать тезис о появлении в 2022 году 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4, но при этом не стал гарантировать, что графические процессоры AMD, использующие 5-нм технологию TSMC, появятся раньше.

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Источник изображения: AMD

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Каждый переход конкретных изделий AMD на новую технологию изготовления должен осуществляться своевременно с точки зрения уровня выхода годной продукции и способности подрядчика выпускать новое изделие в достаточных количествах. С другой стороны, как поясняет Бергман, миграция CPU и GPU на новый техпроцесс редко происходит в кардинально разные сроки. Таким образом, можно предположить, что в 2022 году у AMD появятся 5-нм графические процессоры, либо они будут хотя бы формально представлены.

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amd видеокарты tsmc gpu amd zen 4 rdna 3
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