Семейство AMD Radeon RX 5000 не будет снято с производства в этом году
Несколько дней назад китайский сайт MyDrivers с уверенностью заявил, что все видеокарты семейства Radeon RX 5000, за исключением Radeon RX 5600 XT, уже попали под действие программы снятия с производства. Имеющихся складских запасов графических процессоров хватит на какое-то время, но новые экземпляры более выпускаться не будут. Да и Radeon RX 5600 XT своих сородичей в этом смысле переживёт не так уж сильно.
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Информацию из китайских источников лучше проверять в китайских источниках, как гласит народная китайская мудрость, поэтому нам удалось выяснить через партнёров AMD, что поставки видеокарт Radeon RX 5000 они в этом году прекращать не собираются, хотя и не исключают, что это произойдёт в следующем. Единственное, о чём с некоторой уверенностью говорили наши источники – это прекращение поставок видеокарт Radeon RX 5xx семейства Polaris. Действительно, после выхода Radeon RX 6000 им на рынке будет тесновато.
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