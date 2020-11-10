Составляя очередные методические рекомендации для сотрудников торговых сетей, компания AMD в случае с процессорами семейства Ryzen 5000 устроила «праздник самопровозглашения», перечислив все те сценарии применения, в которых они оказываются лучшими на рынке. Если 12-ядерный Ryzen 9 5900X считается лучшим процессором для игр, то 16-ядерный Ryzen 9 5950X может предложить самое высокое быстродействие в многопоточных приложениях среди всех игровых процессоров. Его же AMD рекомендует и разработчикам ПО, специалистам по трёхмерной графике и обработке видео.

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Источник изображения: AMD

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Довольно неожиданно тезис о превосходстве ядер Zen 3 в однопоточном выражении в играх соседствует с результатами тестирования в Cinebench R20:

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Источник изображения: AMD

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Возможно, при вёрстке документа были допущены некоторые компоновочные вольности. Интересно и другое изменение: если ранее подобные методические руководства нередко сравнивали новейшие процессоры AMD с более зрелыми процессорами конкурента, то теперь они сразу противопоставляются самым свежим изделиям Intel. Это говорит лишь о наличии у AMD уверенности в своих силах.