В случае с многими зарубежными магазинами принцип «не мы такие – жизнь такая» работает совершенно иначе, чем привыкли российские потребители. Британский магазин Scan, например, решил не скрывать от общественности ситуацию с доступностью процессоров AMD серии Ryzen 5000, а потому взяла на ежедневной основе обновлять статистику заказов и информацию о количестве ожидаемых к поставке процессоров конкретной модели.

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Источник изображения: Scan.co.uk

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Видно, что более половины всех заказов приходится на не самую дешёвую модель Ryzen 9 5900X, которая в российской рознице должна предлагать свои двенадцать ядер по рекомендованной цене 49 900 рублей в коробочном варианте. Поставка без коробки и трёхлетней гарантии снижает рекомендованную цену до 45 400 рублей. Очевидно, зажиточные энтузиасты выбрали Ryzen 9 5900X в качестве «золотой середины». Его предшественник тоже пользовался стабильно высоким спросом, если судить по статистике одного известного немецкого интернет-магазина.