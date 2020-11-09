Погружное жидкостное охлаждение – в каждый дом!
Охлаждение погружением в жидкость пока остаётся экзотикой, хотя в серверном сегменте уже несколько лет применяется в серийных системах. На страницах нашей Лаборатории в своё время публиковалась серия материалов с погружением компонентов в масляную ванну, но в долгосрочной перспективе переходить на такой способ охлаждения в быту мало кто решался. Зато китайская компания Blueocean, как отмечает издание Nikkei Asian Review, стремится разработать системы погружного охлаждения, которые будут доступными и эффективными даже в домашнем применении.
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Разумеется, одной из главных проблем на достижении этой цели является выбор охлаждающей жидкости. Она должна хорошо проводить тепло и не проводить электрический ток, быть достаточно текучей и стабильной по своему составу, отличаться умеренной стоимостью и полной безопасностью для здоровья человека. В этой сфере Blueocean ведёт активные разработки, обещая предложить клиентам системы погружного охлаждения, которые будут сопоставимы по цене с традиционными.
Один из прототипов позволяет удерживать разницу в температуре между окружающим воздухом и процессорами настольной системы в пределах 50 градусов Цельсия. Другими словами, если температура воздуха в помещении достигает 28 градусов, то центральный или графический процессор под нагрузкой прогреваются максимум до 78 градусов. В отличие от многих применяемых для подобных целей диэлектрических жидкостей, состав Blueocean обещает не содержать токсичных компонентов. Компания собирается разрабатывать системы охлаждения не только для настольных систем и базовых станций сетей 5G, но и для смартфонов. Хотелось бы надеяться, что всё не закончится банальным размещением работающего смартфона в сосуде с прозрачной жидкостью.
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