На страницах ресурса Reddit один из энтузиастов изучения физической структуры современных процессоров опубликовал ссылки на изображения кристалла процессора AMD Ryzen 5 5600X с вычислительными ядрами, полученные его единомышленником при помощи специальной камеры и микроскопа.

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Источник изображения: Flickr, Fritzchens Fritz

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Увы, при снятии крышки с процессора Ryzen 5 5600X кристалл с вычислительными ядрами частично разрушился. Напомним, что его прочное сцепление с крышкой процессора обеспечивает припой.

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Источник изображения: Flickr, Fritzchens Fritz

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Тем не менее, рассмотреть структуру кристалла в нужных местах автору эксперимента удалось.

Ну, а автор темы на страницах Reddit снабдил полученные изображения кристаллов Zen 3 собственными графическими и текстовыми аннотациями.

Источник изображения: Flickr, Fritzchens Fritz

Источник изображения: Reddit, Locuza

По данным самой AMD, площадь кристаллов с вычислительными ядрами при переходе от Zen 2 к Zen 3 выросла на 9%. Удельная производительность в пересчёте на площадь кристалла, по данным независимых исследований, выросла примерно на 10%. По сути, AMD удалось поднять быстродействие своих процессоров без существенного роста затрат на изготовление соответствующих чиплетов, и это говорит об эффективности проделанной инженерами работы.