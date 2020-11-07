AMD Ryzen 7 5800X в разгоне пока ограничился частотой 5800 МГц
О существовании в Индии экстремального разгона приходится вспоминать не так часто, но представитель местной школы с псевдонимом Darky после выхода процессоров Ryzen 5000 сделал этого красиво, заняв первое место в модельном рейтинге разгона восьмиядерного процессора Ryzen 7 5800X с единственным пока результатом.
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Процессор разгонялся в материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Impact на основе набора логики AMD X570, для охлаждения применялся жидкий азот.
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На частоте 5799 МГц процессор сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков. Откровенно говоря, на фоне других представителей семейства частота не такая высокая, ведь даже младший Ryzen 5 5600X со своими шестью ядрами покорил рубеж 6.1 ГГц. Есть и другая особенность – ещё в прошлых семействах Ryzen компания AMD отбирала для моделей с 12 и 16 ядрами самые «способные» с точки зрения частотного потенциала экземпляры. Вряд ли сейчас что-то в этом плане изменилось, поэтому модели с 6 и 8 ядрами могут демонстрировать более скромные результаты в разгоне.
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