По характеру обновления статистики экстремального разгона процессора AMD Ryzen 9 5950X уже становится понятно, что оверклокеры приблизились к пределу его возможностей. Например, свежий модельный рекорд в исполнении южнокорейского энтузиаста Safedisk соответствует повышенной до 6374 МГц, но, во-первых, он всего на 12 МГц выше предыдущего результата, а во-вторых, активность 16 ядер сочетается с активностью 16 же потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Для охлаждения процессора, как и ранее, использовался жидкий азот. Два предыдущих рекорда, которые обсуждались вчера, подразумевали активность 16 ядер и 32 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Забираясь выше, процессор закономерно избавляется от «лишней ноши» в виде активности некоторых ядер. На это следует обращать внимание при сравнении рекордов разгона в исполнении различных энтузиастов.