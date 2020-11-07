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AMD Ryzen 9 5950X обновил рекорд разгона до частоты 6374 МГц

Ему при этом пришлось пожертвовать активностью половины потоков.
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По характеру обновления статистики экстремального разгона процессора AMD Ryzen 9 5950X уже становится понятно, что оверклокеры приблизились к пределу его возможностей. Например, свежий модельный рекорд в исполнении южнокорейского энтузиаста Safedisk соответствует повышенной до 6374 МГц, но, во-первых, он всего на 12 МГц выше предыдущего результата, а во-вторых, активность 16 ядер сочетается с активностью 16 же потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Для охлаждения процессора, как и ранее, использовался жидкий азот. Два предыдущих рекорда, которые обсуждались вчера, подразумевали активность 16 ядер и 32 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Забираясь выше, процессор закономерно избавляется от «лишней ноши» в виде активности некоторых ядер. На это следует обращать внимание при сравнении рекордов разгона в исполнении различных энтузиастов.

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Теги

amd экстремальный разгон amd zen 3 vermeer ryzen 9 5950x
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Duron800
07:20
Тут ключевой момент в том, пусть твой любимый Intel и в некоторых играх вырвет у райзена 1-5 FPS, да вот только что бы это заметить нужно купить видяху уровня 3090, которую даже через 3 года будут име...
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t-dirt
07:19
опять однопоток. какие современные игори используют один поток, дурень? даже двухпоточных очень мало. большинство уже идут на 4 потоках!
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Аслан Хироуз
07:18
честно говоря я жалею что взял 2080 ибо как оказывается даже rx 480 обеспечивает более чёткую картинку чем топчик от nvidia 2080. Я не знаю с чем это связанно и можно ли это пофиксить, те у кого есть ...
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t-dirt
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открою тебе секрет, кэш занимает много места. но это ещё раз объясняет успехи ризен 2 и 3 - тупое наращивание кэша.
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живой инженерный уже все кому не лень видели. поройся в гугля.
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t-dirt
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даун, там у тебя на графиках 3дньюс не 5600х, а 5900х... или тебе 9 видится как 6? глаза проверь, мудень...
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t-dirt
07:04
ну так и нынче амд уже 3 поколения подряд на одной микроархитектуре? какая проблема, если работает?
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t-dirt
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дашун, или димон, или кто ты там ещё, местный трансик, кто сказал што медленные ядра? у тебя инсайдерский слив?
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Inttz
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