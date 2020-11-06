Курирующий в AMD вопросы технического маркетинга Роберт Хэллок (Robert Hallock) после начала продаж процессоров Ryzen 5000 и появления первых санкционированных компанией обзоров «вышел в люди» с намерениями сделать некоторые разъяснения относительно уже существующих и будущих функциональных возможностей процессоров данного семейства.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

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Для тех, кто использует процессоры Ryzen предыдущих поколений, по его словам, нет необходимости обновлять BIOS до версии, содержащей AGESA 1.1.0.0. Это им ничего не даст и не имеет особого смысла. Владельцам процессоров Ryzen 5000 эта и последующие версии AGESA облегчат работу с памятью DDR4-4000 в синхронном режиме с шиной Infinity Fabric. А вот контроллер памяти новых процессоров остался без изменений, как справедливо отметил представитель AMD. Он мог бы измениться только при условии модернизации кристалла логики ввода-вывода, а он должен был остаться прежним.