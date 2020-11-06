Руководитель направления технического маркетинга AMD, Роберт Хэллок (Robert Hallock), на страницах корпоративного блога объяснил, какие условия нужны для успешной работы с поступившими вчера на аукционы процессорами Ryzen 5000. Владельцам материнских плат на основе наборов логики AMD серии 400 придётся подождать до января, когда выйдут совместимые версии BIOS, а владельцы более современных материнских плат на основе чипсетов 500-й серии должны озаботиться поиском микрокода с AGESA 1.1.0.0.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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AMD делится и дальнейшими планами по совершенствованию микрокода материнских плат. Управление частотами и напряжениями процессоров серии Ryzen 5000 будет улучшено, появится врождённая поддержка так называемого «андервольтинга» (undervolting), подразумевающего предельное снижение напряжения для сокращения энергопотребления и тепловыделения процессора.

Будут добавлены новые оптимизации для поддержки режимов работы шины Infinity Fabric на частотах около 2 ГГц. Для всех процессоров стабильность на такой частоте шины не гарантируется, но отборным экземплярам такая оптимизация явно пригодится. Наконец, AMD в будущих версиях BIOS поможет производителям материнских плат усовершенствовать режимы работы при разгоне с использованием жидкого азота.