FPS;

Виртуальный 7.1 звук;

Музыка.

Тайваньская компания XPG презентовала на российском рынке линейку игровой периферии и комплектующих компонентов для энтузиастов и геймеров. В список новинок вошли игровые гарнитуры, клавиатуры, компьютерными мыши и коврики для них, блоки питания, система водяного охлаждения и корпуса для персональных компьютеров. Продажи уже стартовали. Далее – детальнее.XPG привезла в Россию две игровые гарнитуры. Первая – XPG Precog. Это дебютное на рынке гибридное электростатическое двухдрайверное решение, которое обеспечивает широкий динамический диапазон и полное погружение. Новинка поддерживает три аудиорежима:Наушники оптимизированы для потребления контента разных видов. За подавления шумов отвечает система Environment Noise Cancellation.Вторая новинка – XPG EMIX H20. Это геймерская USB-гарнитура, оснащённая 50-миллиметровым драйверам. Модель отличается поддержкой виртуального объёмного 7.1 звука и наличием подсветки RGB.Новых клавиатур в России появилось тоже две: XPG Summoner и XPG INFAREX K10. Первая представляет собой механическое решение со свитчами Cherry MX. Модель предлагает лучшие тактильные ощущения во время работы и удобную подставку под запястья, для крепления которой применяются магниты. Вторая модель оснащена RGB-подсветкой, имеет набор мультимедийных клавиш и обладает функцией Anti-Ghosting.Тайваньская компания представила компьютерную мышь Primer с сенсором Pixart PMW3360 и точностью до 12 000 dpi. Новинка получила подсветку RGB и переключатели Omron, которые, по словам производителя, рассчитаны на 20 млн нажатий. Вторая мышь XPG называется INFAREX M20. Она тоже располагает подсветкой RGB и переключателями Omron, но точность датчика составляет лишь 5000 dpi.XPG BATTLEGOUND XL – новые большие коврики для мыши, изготовленные из материала CORDUA. Он приятный на ощупь и обладает защитой от брызг.Следующие новинки – корпуса для персональных компьютеров XPG INVANDER и XPG BATTLEGROUND. Они исполнены в чёрной или белой расцветке, имеют подсветку RGB, а лицевая сторона крепится на магнитах, упрощая процесс сборки компьютера.Далее поговорим о блоках питания XPG CORE REACTOR и XPG PYLON. Для каждой линейки заявлено соответствие стандарту Intel ATX Supply Design. Представили каждой серии БП в состоянии похвастаться поддержкой функции Sleep Mode.Блоки питания XPG CORE REACTOR нацелены на игровые сборки и имеют сертификат 80 Plus Gold. КПД – более 90%. БП имеют модульную конструкцию, японские конденсаторы высокого качества, а мощность составляет 650 Вт, 750 Вт или 850 Вт в зависимости от модели.Серия XPG PYLON представлена четырьмя решениями мощностью 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Для охлаждения используется 120-мм вентилятор. Также отметим бронзовый сертификат 80 Plus и эффективность на уровне 89%.Наконец, последняя новинка – система охлаждения XPG LEVANTE 240. Она имеет 24-сантиметровый алюминиевый радиатор и два 12-сантиметровых кулера с подсветкой ARGB. Помпа получила RGB-подсветку и пластину из меди. Толщина микроканалов составила 0,15 мм.