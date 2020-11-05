Соучредитель Mellanox не прижился в NVIDIA
Весной этого года NVIDIA завершила поглощение израильской компании Mellanox Technologies, которая разрабатывает высокоскоростные интерфейсы для серверного применения. Спустя почти шесть месяцев после этого завершающего этапа интеграции бизнеса двух компаний, как сообщают израильских СМИ, основанную им компанию покинул генеральный директор Эяль Вальдман (Eyal Waldman).
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Развитию Mellanox Вальдман отдал двадцать один год жизни, но теперь признаётся, что ему неуютно находиться на вторых ролях в корпорации большего масштаба. После завершения сделки с NVIDIA основатель Mellanox получил единовременно около $240 млн, да и зарплатой на посту генерального директора он не был обижен, получая около $4 млн в год. Текущая рабочая неделя станет для Вальдмана последней в статусе главы Mellanox. Чем он займётся дальше, не уточняется, но сидеть без дела однозначно не будет. Преемник для главы Mellanox пока не выбран.
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