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От Skylake до Lunar Lake: ближайшие процессорные премьеры Intel в одной таблице

Как водится, из немецкого источника.
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Известный своим педантичным подходом к обобщению информации немецкий ресурс 3DCenter не оставил без внимания слухи о появлении у процессоров Meteor Lake преемников с условным обозначением Lunar Lake, а потому добавил в хорошо знакомую своим постоянным читателям таблицу ещё одну строчку.

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Источник изображения: 3DCenter

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Таблица позволяет освежить в памяти соответствие основных технических характеристик процессоров Intel для настольных систем, выпускавшихся в период с 2015 года. Rocket Lake, Alder Lake, Meteor Lake и Lunar Lake – это будущие продукты Intel, которые пока не представлены, хотя о некоторых особенностях процессоров семейства Rocket Lake компания недавно и была вынуждена рассказать в свете усиливающейся конкурентной угрозы AMD. Процессоры Lunar Lake, как можно судить из таблицы, появятся не ранее 2023-2024 годов, а выпускаться они будут по 7-нм технологии. Какой процессорный разъём потребуется для работы с ними, пока не уточняется.

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intel роадмап процессоры rocket lake alder lake meteor lake lunar lake
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