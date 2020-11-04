Стенограмма квартальной отчётной конференции Lenovo позволила нам выяснить, что этот крупнейший производитель компьютеров в мире с февраля или марта текущего года вынужден поставлять компоненты и продукцию авиатранспортом, поскольку спрос продолжает превышать производственные возможности участников рынка, и подвозить комплектующие нужно оперативно, не оглядываясь на рост затрат.

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Источник изображения: Lenovo

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Возросшие затраты на логистику, с другой стороны, не помешали Lenovo в минувшем квартале увеличить норму прибыли с 5,7 до 6,3% в годовом сравнении, обновив рекорд. Если затраты растут вместе с прибылью, напрашивается только один вывод – одновременно растут и цены на продукцию. Как пояснил финансовый директор Lenovo, маржинальность бизнеса возросла за счёт роста популярности более дорогих моделей ноутбуков, включая игровые. В сегменте хромбуков, несомненно, тоже наблюдался рост средней цены реализации, но он не превысил $10-20 на один экземпляр, и почти всегда сопровождался улучшением спецификации устройств.