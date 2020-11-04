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Бунт в китайском подразделении ARM затрудняет для SoftBank согласование сделки с NVIDIA

Решить проблему можно с помощью суммы, размер которой сейчас обсуждается.
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В 2018 году британский холдинг ARM создал с китайскими инвесторами совместное предприятие ARM China, которое позже получило возможность самостоятельно распоряжаться одноимёнными лицензиями на территории Китая. Сейчас британский разработчик получает в Китае от 20 до 25% всей выручки, поэтому считаться с интересами ARM China головной организации холдинга приходится даже после того, как летом этого года власть там захватил отстранённый генеральный директор Аллен Ву (Allen Wu). Издание Financial Times поясняет, что сейчас в руках «повстанца» сосредоточено 16,6% акций ARM China, и расставаться с ними он не торопится.

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Источник изображения: Financial Times

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Для японской корпорации SoftBank, фактически владеющей британским холдингом ARM, основной задачей сейчас является восстановление порядка в ARM China, поскольку «мятежник» Аллен Ву летом этого года привёл в шанхайский офис свою охрану и запретил допускать на его территорию представителей британского холдинга или акционеров, принявших сторону ARM. Как сообщает издание Financial Times, через своего представителя в Китае корпорации SoftBank почти удалось уговорить Аллена Ву сложить полномочия в обмен на денежную компенсацию. Её размер оценивается в 100 или 200 миллионов долларов США, но Аллен Ву явно рассчитывает выжать из бывших работодателей больше, призывая ориентироваться на величину рыночной капитализации ARM China.

Если SoftBank не уладит этот конфликт, на согласование сделки с NVIDIA по продаже активов ARM ей рассчитывать не придётся. Так что пока всё складывается в пользу уволенного директора ARM China, который не желает пускать на своё место официально назначенного преемника.

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