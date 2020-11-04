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PowerColor разыграет в Японии новейшую видеокарту в пятницу 13-го

А пока всё покрыто чёрным-чёрным режимом секретности.
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Компания PowerColor уже дала понять, что готовит в семействе Radeon RX 6000 особенную видеокарту с производительной системой охлаждения и высоким уровнем быстродействия. На странице марки в Twitter японское представительство уже сообщило, что проводит среди местных подписчиков розыгрыш ценных призов, итоги которого будут подведены в пятницу, 13-го ноября.

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Источник изображения: Twitter, PowerColor Japan

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Символичная дата только подчёркивает, что видеокарта серии Radeon RX 6000, выставленная в качестве главного приза, относится к той самой серии, чьё название заигрывает с потусторонними силами. Естественно, победитель получить приз непосредственно 13 ноября не сможет, поскольку даже эталонные видеокарты поступят в продажу значительно позже, не говоря уже об изделии PowerColor с уникальным дизайном. Предусмотрены и утешительные призы – двадцать участников розыгрыша получат фирменные коврики для мыши.

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видеокарты powercolor rdna 2 radeon rx 6900 xt
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Сейчас обсуждают

Eversmilexx
12:28
Как быстро скатываются овера, вроде пару лет обсуждали производительность, температуры и разгон, а сейчас чей-то телефон, одежду и его образ жизни. А стата приятная, Российским магазинам такого не хв...
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ахахах
12:28
глянь в кармане у себя-там нележит ли
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Сергей Попов
12:27
а шо у тебя героя инета на аватарке негр :D ты шо свои приват фото только по запросу сколько стоит купить пакет?
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Dima Khudyakov
12:27
Народ, стоит ли гнать райзен по шине, сколько удастся (104мгц) или эффект ровно тот же, что и от множителя?
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Alexshanghai IntelAmdov
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eightylvl
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Собака на Zеnе
12:25
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Covid19
12:25
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Ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 улучшается, но очень медленно
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