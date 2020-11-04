PowerColor разыграет в Японии новейшую видеокарту в пятницу 13-го
Компания PowerColor уже дала понять, что готовит в семействе Radeon RX 6000 особенную видеокарту с производительной системой охлаждения и высоким уровнем быстродействия. На странице марки в Twitter японское представительство уже сообщило, что проводит среди местных подписчиков розыгрыш ценных призов, итоги которого будут подведены в пятницу, 13-го ноября.
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Символичная дата только подчёркивает, что видеокарта серии Radeon RX 6000, выставленная в качестве главного приза, относится к той самой серии, чьё название заигрывает с потусторонними силами. Естественно, победитель получить приз непосредственно 13 ноября не сможет, поскольку даже эталонные видеокарты поступят в продажу значительно позже, не говоря уже об изделии PowerColor с уникальным дизайном. Предусмотрены и утешительные призы – двадцать участников розыгрыша получат фирменные коврики для мыши.
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