Ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 улучшается, но очень медленно
Нехватка видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 вынудила некоторые магазины последовать примеру MindFactory и открыть статистику для всеобщего обозрения, европейский Proshop именно так и поступил, чтобы снять с себя ответственность перед покупателями. Виноваты поставщики, как всегда может заявить магазин, а последние могут свалить вину на производителей, которые, в свою очередь, во всём обвинят NVIDIA.
реклама
реклама
Один из участников обсуждения на страницах Reddit в увлекательный мир статистики шагнул по примеру энтузиаста с псевдонимом Ingebor, который безвозмездно и исправно в начале каждого месяца обновляет графики по выручке и количеству проданных процессоров одним немецким магазином.
В данном случае график демонстрирует динамику поставок видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Последняя кривая демонстрирует резкий подъём в связи с началом продаж видеокарт этой модели, поскольку оно выпало на конец октября. Поставки GeForce RTX 3080 улучшаются более равномерно, более дорогая GeForce RTX 3090 магазину достаётся в меньших количествах, что тоже закономерно. В любом случае, счёт пока идёт на сотни экземпляров, что для сетевого магазина даже средней величины очень мало.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила