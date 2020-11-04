Нехватка видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 вынудила некоторые магазины последовать примеру MindFactory и открыть статистику для всеобщего обозрения, европейский Proshop именно так и поступил, чтобы снять с себя ответственность перед покупателями. Виноваты поставщики, как всегда может заявить магазин, а последние могут свалить вину на производителей, которые, в свою очередь, во всём обвинят NVIDIA.

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Источник изображения: Reddit, GTX 970

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Один из участников обсуждения на страницах Reddit в увлекательный мир статистики шагнул по примеру энтузиаста с псевдонимом Ingebor, который безвозмездно и исправно в начале каждого месяца обновляет графики по выручке и количеству проданных процессоров одним немецким магазином.

В данном случае график демонстрирует динамику поставок видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Последняя кривая демонстрирует резкий подъём в связи с началом продаж видеокарт этой модели, поскольку оно выпало на конец октября. Поставки GeForce RTX 3080 улучшаются более равномерно, более дорогая GeForce RTX 3090 магазину достаётся в меньших количествах, что тоже закономерно. В любом случае, счёт пока идёт на сотни экземпляров, что для сетевого магазина даже средней величины очень мало.