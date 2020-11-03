При активности двух ядер AMD Ryzen 5 5600X покорил частоту 4949 МГц
Британский счастливчик, который не только досрочно получил экземпляр процессора AMD Ryzen 5 5600X, но и смог поделиться результатами его тестирования с аудиторией HWBot, в большинстве случаев добился работы на частотах около 4.7-4.8 ГГц с сохранением активности шести ядер, но в тесте Geekbench3 Single Core он поднял частотную планку до 4949 МГц.
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Напомним, всё это происходило с использованием системы воздушного охлаждения Phanteks на открытом стенде, поэтому никакой экзотики в данном смысле не применялось.
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Для покорения частоты 4949 МГц процессору пришлось сохранить активность лишь двух ядер и двух потоков. В тесте Geekbench3 Single Core на указанной частоте он набрал 7296 баллов, заняв 88-е место в общем зачёте.
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