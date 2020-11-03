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Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot

Частота при использовании воздушного охлаждения достигла 4.8 ГГц.
16
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До появления официальных тестов процессоров AMD семейства Ryzen 5000 осталось всего несколько дней, результаты тестирования уже начинают появляться в различных открытых источниках. Ресурс HWBot даже поступился привычными принципами, разрешив регистрацию данных результатов до официального снятия запрета на публикацию обзоров.

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Источник изображения: HWBot, Jumper118

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«Первопроходимцем», если так можно образно выразиться, стал британский энтузиаст Jumper118, который по праву «первой брачной ночи» занял все первые позиции в модельном зачёте Ryzen 5 5600X, хотя в его тестовой системе процессор достиг частоты не более 4.8 ГГц с использованием системы воздушного охлаждения Phanteks PH-TC14PE, обладающей радиатором характерного красного цвета.

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Источник изображения: HWBot, Jumper118

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Компанию процессору составила материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Hero на базе набора логики AMD X570.

Источник изображения: HWBot, Jumper118

На частоте 4.8 ГГц процессор сохранил активность шести ядер и двенадцати потоков. Если профильный раздел сайта не будет подвергнут временной блокировке, то ознакомиться с результатами тестирования Ryzen 5 5600X в различных популярных дисциплинах все желающие смогут по этой ссылке.

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Теги

amd socket am4 бенчмарки amd zen 3 vermeer ryzen 5 5600x
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Сейчас обсуждают

Дима Голков
12:00
там, небось, камни отборные АМД засылает таким Оверклокерам (за Интел такое было замечено), что и вольтаж низкий и Частоты высокие. Нужно ждать нормальных тестов.
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
Артем Киселев
11:59
Я бы сказал, что фанаты красного в разы агрессивнее и срач будет, в основном, от них :)
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
Anastasiya Avdunicheva
11:58
Мне не хватает, в серверных задачах он загружен под завязку.
Акции Intel подешевели достаточно, чтобы вернуться к росту
Inttz
11:58
А ты умеешь походу))
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
Паша Лыс
11:57
вот только будет ли такой же результат на бомж матерях?
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
q1nex
11:55
Погоди-погоди, а чего это синие на 6700k и 7700k не сидят, даже не думая обновляться? 0_о
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
Anastasiya Avdunicheva
11:54
У нас в селах самые Великие умы, в городах в основном биороботы делают простые задачи.
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
Inttz
11:53
Ты ведь не пробовал интел разгонять) Свой 3600 разогнал?Как разгончик?чилер не нужен и нормальная мать?
Процессоры Intel Rocket Lake должны нормально разгоняться в недорогих материнских платах
Татьяна Савельева
11:53
использую 10ку после бесплатной обновы с 8ки .еще не одного бага не было никакого замечено
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
ego0550
11:52
Этот лысый в свое время обещал и легкий авторазгон на zen2 на +200 МГц. В итоге же пользователи получили недостаток частоты на -200, не то что о каком-то авторазгоне могла быть и речь.
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
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