Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
До появления официальных тестов процессоров AMD семейства Ryzen 5000 осталось всего несколько дней, результаты тестирования уже начинают появляться в различных открытых источниках. Ресурс HWBot даже поступился привычными принципами, разрешив регистрацию данных результатов до официального снятия запрета на публикацию обзоров.
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«Первопроходимцем», если так можно образно выразиться, стал британский энтузиаст Jumper118, который по праву «первой брачной ночи» занял все первые позиции в модельном зачёте Ryzen 5 5600X, хотя в его тестовой системе процессор достиг частоты не более 4.8 ГГц с использованием системы воздушного охлаждения Phanteks PH-TC14PE, обладающей радиатором характерного красного цвета.
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Компанию процессору составила материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Hero на базе набора логики AMD X570.
На частоте 4.8 ГГц процессор сохранил активность шести ядер и двенадцати потоков. Если профильный раздел сайта не будет подвергнут временной блокировке, то ознакомиться с результатами тестирования Ryzen 5 5600X в различных популярных дисциплинах все желающие смогут по этой ссылке.
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