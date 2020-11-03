До появления официальных тестов процессоров AMD семейства Ryzen 5000 осталось всего несколько дней, результаты тестирования уже начинают появляться в различных открытых источниках. Ресурс HWBot даже поступился привычными принципами, разрешив регистрацию данных результатов до официального снятия запрета на публикацию обзоров.

реклама

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Источник изображения: HWBot, Jumper118

реклама

«Первопроходимцем», если так можно образно выразиться, стал британский энтузиаст Jumper118, который по праву «первой брачной ночи» занял все первые позиции в модельном зачёте Ryzen 5 5600X, хотя в его тестовой системе процессор достиг частоты не более 4.8 ГГц с использованием системы воздушного охлаждения Phanteks PH-TC14PE, обладающей радиатором характерного красного цвета.

реклама

Источник изображения: HWBot, Jumper118

реклама

Компанию процессору составила материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Hero на базе набора логики AMD X570.

Источник изображения: HWBot, Jumper118

На частоте 4.8 ГГц процессор сохранил активность шести ядер и двенадцати потоков. Если профильный раздел сайта не будет подвергнут временной блокировке, то ознакомиться с результатами тестирования Ryzen 5 5600X в различных популярных дисциплинах все желающие смогут по этой ссылке.