Компания Lenovo сообщила о рекордной выручке в сегменте персональных компьютеров и умных устройств, которую ей удалось получить в минувшем квартале - $11,5 млрд. Китайский производитель возглавил список крупнейших игроков рынка ПК с долей 23,6%. Компания особенно гордится тем, что у неё рекордно высокая норма прибыли среди конкурентов – 6,3%.

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Источник изображения: Lenovo

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По итогам текущего календарного года рынок ПК должен вырасти на 25 млн изделий, как рассчитывает Lenovo. В минувшем квартале она увеличила выручку в игровом сегменте на 57,6%, в сегменте тонких и лёгких ноутбуков – на 48,7%, а так называемые «хромбуки» подняли профильную часть выручки сразу на 124,7%. Производитель продолжает страдать от нехватки компонентов, но надеется, что стабильный спрос на персональные компьютеры сохранится до конца марта следующего года, когда в календаре компании завершится очередной фискальный год.