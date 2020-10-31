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Некоторые беспроводные наушники Apple AirPods Pro страдают от дефектов звука

Технология активного шумоподавления оказалась миной замедленного действия.
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Год назад компания Apple выпустила беспроводные наушники AirPods Pro компактного класса с функцией активного шумоподавления и адаптивным эквалайзером. В этом месяце на сайте компании появилось уведомление о том, что малая часть выпущенных до октября текущего года наушников этой серии страдает от дефектов звука, а потому подлежит бесплатной замене.

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Источник изображения: Apple

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От дефекта могут страдать как оба наушника в комплекте, так и только один. Apple обязуется заменить только дефектный экземпляр, даже футляр с функцией зарядки под действие отзывной кампании не попадает. В определённых условиях с высоким уровнем окружающего шума наушники из дефектной партии могут издавать статичный звук или треск, либо произвольно усиливать внешний шум, который они должны подавлять. Отмечено и произвольное пропадание низких частот. Владельцам дефектных экземпляров в нашей стране рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр, где после экспертизы будет принято решение о бесплатной замене дефектного изделия на новое.

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Теги

apple носимые устройства tws-наушники bluetooth-наушники airpods pro
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Некоторые беспроводные наушники Apple AirPods Pro страдают от дефектов звука
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Dmitry Mityushkin
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08:55
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Jack Reacher
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Твоя мамка
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А я предложил до базовых, в чем проблема то? Или у нас какие-то определённые правила? Херню то не неси, чо тогда про частоты памяти не cepанул, да давай ещё до кучи банки памяти отпадёт чтоб поровну...
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