Год назад компания Apple выпустила беспроводные наушники AirPods Pro компактного класса с функцией активного шумоподавления и адаптивным эквалайзером. В этом месяце на сайте компании появилось уведомление о том, что малая часть выпущенных до октября текущего года наушников этой серии страдает от дефектов звука, а потому подлежит бесплатной замене.

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Источник изображения: Apple

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От дефекта могут страдать как оба наушника в комплекте, так и только один. Apple обязуется заменить только дефектный экземпляр, даже футляр с функцией зарядки под действие отзывной кампании не попадает. В определённых условиях с высоким уровнем окружающего шума наушники из дефектной партии могут издавать статичный звук или треск, либо произвольно усиливать внешний шум, который они должны подавлять. Отмечено и произвольное пропадание низких частот. Владельцам дефектных экземпляров в нашей стране рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр, где после экспертизы будет принято решение о бесплатной замене дефектного изделия на новое.