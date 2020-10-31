Некоторые беспроводные наушники Apple AirPods Pro страдают от дефектов звука
Год назад компания Apple выпустила беспроводные наушники AirPods Pro компактного класса с функцией активного шумоподавления и адаптивным эквалайзером. В этом месяце на сайте компании появилось уведомление о том, что малая часть выпущенных до октября текущего года наушников этой серии страдает от дефектов звука, а потому подлежит бесплатной замене.
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От дефекта могут страдать как оба наушника в комплекте, так и только один. Apple обязуется заменить только дефектный экземпляр, даже футляр с функцией зарядки под действие отзывной кампании не попадает. В определённых условиях с высоким уровнем окружающего шума наушники из дефектной партии могут издавать статичный звук или треск, либо произвольно усиливать внешний шум, который они должны подавлять. Отмечено и произвольное пропадание низких частот. Владельцам дефектных экземпляров в нашей стране рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр, где после экспертизы будет принято решение о бесплатной замене дефектного изделия на новое.
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