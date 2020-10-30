Шведский энтузиаст Rauf взялся за разгон видеокарты GeForce GTX 980, оснащённой графическим процессором поколения Maxwell, который выпускался по 28-нм технологии. Жидкий азот позволил разогнать видеокарту производства ASUS до 2266 МГц по чипу, что соответствует приросту частоты на 86% от номинального уровня. Память видеокарты разгонялась умеренно, на 16,54%.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Шведский энтузиаст серьёзно подошёл и к охлаждению центрального процессора, в роли которого выступал Intel Core i9-10900K. Ему удалось достичь частоты 5.0 ГГц с сохранением активности всех десяти ядер и двадцати потоков, но в обычной жизни он таких частот достигает и без жидкого азота. В любом случае, в выбранной тестовой дисциплине производительность центрального процессора решающей роли не имеет.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Судя по первой иллюстрации, автор серьёзно подошёл и к охлаждению оперативной памяти. Полученный в GPUPI 1B результат в 16,737 секунды является лучшим в модельном зачёте GeForce GTX 980.