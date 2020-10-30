Течение времени неумолимо отдаляет Раджу Кодури (Raja Koduri) от того периода, когда он руководил разработкой графических решений AMD Radeon. Теперь он занимает высокий пост в Intel, но подписчики на страницах Twitter всё равно попросили его прокомментировать анонс новых графических решений семейства Radeon RX 6000.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Кодури поздравил бывших коллег и подчинённых с выходом новых продуктов семейства Radeon. Он выразил уверенность, что они очень гордятся результатами своего труда, хотя путь к анонсу был продолжительным и не самым лёгким. Устанавливать целевые показатели легко, как признался Кодури, а вот достигать их очень сложно. В 2014 году конкурирующие решения NVIDIA Maxwell задали планку по частоте для AMD Navi, появившиеся позже графические решения Volta и Turing определили для AMD ориентиры в плане функциональных возможностей. В этом смысле Раджа Кодури наверняка имел в виду трассировку лучей, если говорить об игровых приложениях. По его словам, Navi 2 предстояло преодолеть многое.