UMIDIGI представила смарт-часы Urun за 40 долларов
Китайская компания UMIDIGI анонсировала смарт-часы Urun. Новинка начнёт продаваться на распродаже 11 ноября нынешнего года и будет доступна на торговой площадке AliExpress по цене лишь 40 долларов.
Носимый гаджет оборудован круглым дисплеем, чем отличается от других умных часов китайской компании. Корпус имеет защиту от воды и выдерживает давление до 5 атмосфер. Погружать устройство под воду можно на глубину до 50 метров. При этом часы не рекомендуется опускать в горячую воду. Также с ними нельзя нырять.
UMIDIGI Urun оснащены навигационным модулем GPS. Часы могут отслеживать 17 видов тренировок и позволяют управлять воспроизведением музыки на смартфоне. На борту есть отдельный сенсор для определения уровня насыщенности крови кислородом, в том числе и во время сна. Датчик PixArt отвечает за определения частоты сердечных сокращений в режиме 24/7.
UMIDIGI Urun будут доступна в пяти цветовых решениях: Space Grey, Icy White, Titanium Grey, Rose Gold и Ocean Green. Как уже отмечалось, купить новинку можно будет на распродаже начиная с 11 ноября текущего года на AliExpress. Цена составляет 40 долларов. После распродажи стоимость будет повышена до 80 долларов.
Помимо смарт-часов Urun китайская компания на распродаже 11.11 будет предлагать по скидке смартфоны. Так, новинка UMIDIGI BISON обойдётся в 147 долларов вместо 300 долларов, за модель UMIDIGI A9 Pro придётся отдать 110 долларов вместо 200 долларов, цена UMIDIGI A7S будет снижена со 100 долларов до 69 долларов, а стоимость UMIDIGI S5 Pro составит 190 долларов вместо 333 долларов.
В завершение добавим, что в честь крупнейшей распродажи 2020 года китайская компания разыгрывает 30 гаджетов. У всех желающих есть шанс бесплатно получить смартфоны UMIDIGI BISON (5 штук), UMIDIGI A7S (10 штук), UMIDIGI S Pro (3 штуки) или смарт-часы UMIDIGI Urun (12 штук). Детальнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте компании UMIDIGI.
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