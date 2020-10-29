В прошлом квартале объёмы поставок продукции AMD выросли на 44%
Вчера компания AMD не только представила видеокарты Radeon RX 6000, которые уже в этом квартале переломят неприятную тенденцию снижения спроса на продукцию этого типа, но и опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q. Помимо прочего, этот документ позволяет выяснить, что увеличение выручки AMD в потребительском секторе на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале было обусловлено преимущественно ростом популярности центральных процессоров. Объёмы реализации продукции в потребительском сегменте выросли на 44%, а средняя цена реализации снизилась на 7% преимущественно из-за видеокарт.
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За девять месяцев текущего года выручка AMD в потребительском сегменте выросла на 47%, прирост объёмов реализации в натуральном выражении уже ограничился 39%, зато и средняя цена поднялась на 5%. Впрочем, в последнем случае решающее значение имело увеличение доли более дорогих процессоров в структуре реализации, а видеокарты на данном этапе жизненного цикла опять тянули статистику вниз. Появление преемников в этом квартале даёт AMD шанс исправить ситуацию.
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