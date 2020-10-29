Вчера компания AMD не только представила видеокарты Radeon RX 6000, которые уже в этом квартале переломят неприятную тенденцию снижения спроса на продукцию этого типа, но и опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q. Помимо прочего, этот документ позволяет выяснить, что увеличение выручки AMD в потребительском секторе на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале было обусловлено преимущественно ростом популярности центральных процессоров. Объёмы реализации продукции в потребительском сегменте выросли на 44%, а средняя цена реализации снизилась на 7% преимущественно из-за видеокарт.

реклама

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

За девять месяцев текущего года выручка AMD в потребительском сегменте выросла на 47%, прирост объёмов реализации в натуральном выражении уже ограничился 39%, зато и средняя цена поднялась на 5%. Впрочем, в последнем случае решающее значение имело увеличение доли более дорогих процессоров в структуре реализации, а видеокарты на данном этапе жизненного цикла опять тянули статистику вниз. Появление преемников в этом квартале даёт AMD шанс исправить ситуацию.