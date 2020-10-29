Иногда они возвращаются: NVIDIA начинает продажу видеокарт GeForce RTX 30 Founders Edition в России
Российское представительство NVIDIA нашло своеобразный ответ на вчерашнюю презентацию AMD. На страницах популярной в нашей стране социальной сети компания заявила, что начнёт сегодня в 16:00 продажи не только версии GeForce RTX 3070 Founders Edition, но и аналогичных видеокарт старших моделей, которые из фирменного интернет-магазина довольно быстро исчезли.
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При этом разработчик подчёркивает, что видеокарты Founders Edition выпускаются ограниченным тиражом, и покупателям имеет смысл присмотреться к изделиям партнёров NVIDIA. Продажи GeForce RTX 3070 должны стартовать сегодня и в других торговых точках, обзоры видеокарт были опубликованы пару дней назад.
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