Цены на услуги тайваньских контрактных производителей будут расти до середины следующего года
Ресурс DigiTimes, который держит руку на пульсе тайваньской полупроводниковой промышленности, в своём новом материале для зажиточных подписчиков сообщает, что местные контрактные производители будут повышать цены на услуги до середины 2021 года, как минимум, поскольку спрос серьёзно превышает предложение.
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На квартальной отчётной конференции глава TSMC пояснил, что данная компания не воспользуется ситуацией для повышения цен на услуги, поскольку выстраивает с клиентами отношения в партнёрском ключе, и не готова жертвовать долгосрочными ценностями ради сиюминутной выгоды. Тем не менее, если свои цены поднимут мелкие игроки рынка, на конечных потребителях это тоже отразится не лучшим образом, поскольку цены на второстепенные компоненты компьютерных систем неизбежно вырастут.
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