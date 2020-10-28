Ресурс DigiTimes, который держит руку на пульсе тайваньской полупроводниковой промышленности, в своём новом материале для зажиточных подписчиков сообщает, что местные контрактные производители будут повышать цены на услуги до середины 2021 года, как минимум, поскольку спрос серьёзно превышает предложение.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: DigiTimes

реклама

На квартальной отчётной конференции глава TSMC пояснил, что данная компания не воспользуется ситуацией для повышения цен на услуги, поскольку выстраивает с клиентами отношения в партнёрском ключе, и не готова жертвовать долгосрочными ценностями ради сиюминутной выгоды. Тем не менее, если свои цены поднимут мелкие игроки рынка, на конечных потребителях это тоже отразится не лучшим образом, поскольку цены на второстепенные компоненты компьютерных систем неизбежно вырастут.