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Сделка с Xilinx откроет перед AMD дорогу на рынок автомобильных компонентов

Но путь будет долгим, как считает глава второй из компаний.
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Когда несколько лет назад Лиза Су (Lisa Su) принимала руководство компанией у предшественника, решено было сконцентрировать ресурсы на разработке центральных процессоров для настольных, мобильных и серверных систем. Все сопутствующие сегменты рынка в число приоритетных не попали, но на волне успеха Ryzen компания начала уделять им внимание. По крайней мере, если раньше AMD всячески сторонилась сегмента смартфонов, то некоторое время назад она договорилась с Samsung о лицензировании графики RDNA в мобильном сегменте. Да, AMD не будет напрямую разрабатывать мобильные процессоры для смартфонов, но поможет сделать это корейскому партнёру.

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В этом месяце AMD осмелела настолько, что решила объединиться с Xilinx, чтобы выйти на рынок встраиваемых решений, ёмкость которого она оценивает в $21 млрд. Приглашённый на квартальную конференцию AMD глава Xilinx Виктор Пэн (Victor Peng) заявил, что у продуктов компании-покупателя есть определённые перспективы в сегменте автомобильных компонентов. Сама Xilinx может предложить более двадцати лет опыта работы в этом сегменте, но и разработанные AMD решения имеют все шансы прописаться в автомобилях.

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Источник изображения: Xilinx

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Лиза Су выразила согласие с будущим коллегой, но подчеркнула, что для AMD присутствие в автомобильном сегменте открывает преимущественно долгосрочные перспективы. Впрочем, глядя на инициативы Intel и NVIDIA в автомобильном сегменте, легко понять, что на этом рынке дела быстро не делаются, и нужно запасаться терпением, прежде чем начать получать доход от инвестиций в разработку профильных компонентов.

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