На квартальной отчётной конференции генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) обобщённо говорила об успехе клиентских процессоров марки, но особо выделяла прогресс на мобильном направлении. Процессоры Ryzen для ноутбуков продавались лучше ожиданий, компания смогла укрепить свои позиции в игровом и корпоративном сегментах, где её продукция была традиционно представлена слабо.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Отвечая на вопрос аналитиков о перспективах 2021 года, глава AMD выразила уверенность, что обилие новых продуктов позволит компании сохранить тенденцию к укреплению своих рыночных позиций. В конце концов, к новым игровым консолям добавятся серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, а их экспансия будет более быстрой по сравнению с предшественниками. И в клиентском, и в серверном сегменте AMD должна увеличить занимаемую долю рынка, как убеждено руководство компании.