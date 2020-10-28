Лиза Су уверена, что AMD продолжит укреплять рыночные позиции в 2021 году
На квартальной отчётной конференции генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) обобщённо говорила об успехе клиентских процессоров марки, но особо выделяла прогресс на мобильном направлении. Процессоры Ryzen для ноутбуков продавались лучше ожиданий, компания смогла укрепить свои позиции в игровом и корпоративном сегментах, где её продукция была традиционно представлена слабо.
реклама
реклама
Отвечая на вопрос аналитиков о перспективах 2021 года, глава AMD выразила уверенность, что обилие новых продуктов позволит компании сохранить тенденцию к укреплению своих рыночных позиций. В конце концов, к новым игровым консолям добавятся серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, а их экспансия будет более быстрой по сравнению с предшественниками. И в клиентском, и в серверном сегменте AMD должна увеличить занимаемую долю рынка, как убеждено руководство компании.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила