Сегодня AMD официально объявила о сделке по слиянию с Xilinx, на сайте первой из компаний даже появился специальный раздел с презентационными материалами и ссылкой на трансляцию с конференции, посвящённой не только этой сделке, но и финансовому отчёту за третий квартал. Всё богатство сопутствующей информации нельзя освоить за один день, поэтому начать мы решили сразу же с вечера.

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Источник изображения: AMD

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AMD в слайд презентации, который приводит данные об условной ёмкости каждого сегмента рынка, на котором продукция компании присутствует, добавила новый для себя рынок встраиваемых решений. Ёмкость этого рынка компания оценивает в $21 млрд. Если в прошлом году AMD получила выручку в размере $6,7 млрд, то в совокупности с Xilinx сможет претендовать уже на $11,6 млрд. Общая численность персонала объединённой компании достигнет 13 тысяч человек. По словам Лизы Су (Lisa Su), продуктовые линейки AMD и Xilinx взаимно усилят друг друга, а корпоративная культура обеих компаний очень близка, поэтому интеграция пройдёт без особых трудностей.

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Источник изображения: AMD

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В автомобильном сегменте клиентом Xilinx с этого года является японская компания Subaru, которая снабжает программируемыми матрицами этой марки автомобили Levorg для внутреннего рынка – они используются в системе машинного зрения, которая помогает автоматизировать часть функций управления автомобилем.

Источник изображения: Xilinx

Другими словами, если Subaru и Xilinx сохранят сотрудничество, то компоненты AMD опосредованно будут присутствовать в автомобилях этой марки. До сих пор AMD снабжала своими графическими решениями летательные аппараты, но в наземном транспорте её продукция особого распространения не получила. Учитывая высокий спрос на средства автоматизации транспорта, сделка с Xilinx в долгосрочной перспективе позволит AMD закрепиться в новом для себя сегменте рынка.