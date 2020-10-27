Наши британские тёзки не только занимаются реализацией компьютерных комплектующих, но и ведут разъяснительную работу среди клиентов по поводу сроков доступности дефицитных видеокарт семейства GeForce RTX 30. Хорошая новость заключается в том, что баланс спроса и предложения в случае с GeForce RTX 3090 наверняка позволит поставщикам устранить дефицит этой модели до Нового года. Это вполне объяснимо, ведь более дорогую видеокарту покупают не так охотно, как более дешёвые.

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Источник изображения: ASUS

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Менее приятная новость заключается в том, что ASUS в условиях дефицита отдаёт приоритет поставкам разогнанных моделей GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, а они отличаются более высокой ценой по сравнению с моделями, довольствующимися штатными частотами. Поставки последних будут налажены в достаточных объёмах только после устранения дефицита графических процессоров семейства Ampere, а британский магазин в этом отношении настроен упоминать начало 2021 года, так что в текущем году изменений ожидать не следует.