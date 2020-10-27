Лиза Су намекнула, что завтра продемонстрирует Big Navi в действии
Одна из самых важнейших для AMD недель в году не может оставаться без комментариев главы компании Лизы Су (Lisa Su) со страниц Twitter. Она напоминает, что завтра вечером будет транслироваться запись мероприятия, на котором будут представлены видеокарты семейства Radeon RX 6000. Поскольку запись наверняка состоялась, одним из «рабочих моментов» Лиза Су смогла поделиться с подписчиками.
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На выбранном кадре глава AMD стоит перед большим панорамным экраном, который на днях демонстрировали другие руководители профильного подразделения компании. На экране можно разглядеть фрагменты игровой графики, а подпись гласит, что завтра аудитория сможет понаблюдать за графическими решениями Big Navi в действии.
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