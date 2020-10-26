Немецкий ресурс ComputerBase.de украсил свою воскресную новостную ленту сообщением о результатах тестирования процессора AMD Ryzen 9 5950X в Passmark, которые вывели эту 16-ядерную модель на верхнюю строчку не только в однопоточной части (3693 балла), но и в многопоточной (45 563 балла).

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Источник изображения: Passmark, ComputerBase.de

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Сопоставимый по количеству ядер Ryzen 9 3950X его идеологический преемник обходит на 16% в многопоточной части теста, а в однопоточной преимущество достигает 34%. В продажу новый флагманский процессор AMD поступит пятого ноября.