Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
Но видеокарту придётся вернуть.

2
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Содержать обширный парк комплектующих не только нерационально, но и затратно, поэтому энтузиасты договариваются с друзьями и спонсорами, чтобы провести испытания новейших компонентов, а затем вернуть их прежним владельцам. В этом смысле удача улыбнулась нашему соотечественнику с псевдонимом Traktor, который одолжил для щадящих экспериментов видеокарту GeForce RTX 3080 производства MSI, а за материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490 поблагодарил одноимённого производителя.

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, Traktor

реклама

В силу понятных причин штатная система охлаждения видеокарты осталась неприкосновенной, частоты удалось поднять до 2115/19456 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot

реклама

Зато центральный процессор Intel Core i9-10900K охлаждался жидкостью с дополнительно сниженной температурой – как известно, Traktor имеет в своём арсенале так называемый «чиллер». На частоте 5482 МГц процессор сохранил активность 10 ядер и 16 потоков. Как известно, семейство Comet Lake-S подобные комбинации допускает. Результатом эксперимента стали 16 новых рекордов в модельном зачёте GeForce RTX 3080 – на снимок экрана не поместился только результат в 3DMark Vantage Performance, соответствующий 120 208 баллам.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон msi geforce rtx 3080 разгон видеокарты
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
2
В канун анонса Big Navi компания Sapphire вспомнила, что книга – лучший подарок
+
Пассивный кулер во внешнем исполнении предложен компанией ENCTEC
2
Раджа Кодури выступит на мероприятии Samsung Foundry
9
Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
14
Seagate подтверждает намерения начать поставки HAMR-накопителей объёмом 20 Тбайт в этом году
23

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 37
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
27

Сейчас обсуждают

Иоанн Грозный
08:40
если быть точным даже в 2015.https://www.ferra.ru/news/computers/intel-planiruet-osvoit-10-nm-tehprocess-v-2015-godu-08-05-2011.htm
Видеокарта ASUS Radeon RX 6800 XT получит высокую тактовую частоту – до 2557 МГц с TDP 290 Вт
blog_user_RaySpb
08:38
"Ещё хуже ситуация будет с менее дорогой видеокартой." - автор, а что вы этим хотели сказать? с менее дорогой картой, наоборот разница будет меньше
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
Alex pwnz
08:37
у амд также - много ядер, много кэша, 7 нм а на деле процессоры уровня 2011 г в лучшем случае с бидай озу.
Официальные слайды презентации и обзор RTX 3070 доступны в сети
Шахмар Магеммаров
08:31
...установил рекорды в богом забытых тестах, которые уже никому не интересны
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
Русич
08:30
Молодец!
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
L-I-O-N
08:26
Да все и так поняли, что "не берем 3090, берем 3080"
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Алексей Гергелюк
08:22
Главное что конкуренция есть иначе АМД или Интел выпускала один итодже проц по несколько лет
6-ядерный Ryzen 5 5600X за 300$ обошёл на 10% 10-ядерный Core i9-10900K за 550$ в одноядерном тесте
Panzerkampfwagen
08:17
Автору за статью большой +! Всегда поступал также - брать надо только предтоп! Из радеонов были 5850, 7950 и 290, их НВ были 8800 GTS, сейчас 1080 - к сожалению Веги-64 я не дождался((( Ещё автору над...
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Jaster
08:17
Точно так же всегда делал. И делаю.. ) + у меня еще MiniITX уже более 10 лет, а туда топы банально не влезают.. )
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Listoman
08:16
И? Есть оф.спеки с 7.5/9.75тфлопс)
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем