Содержать обширный парк комплектующих не только нерационально, но и затратно, поэтому энтузиасты договариваются с друзьями и спонсорами, чтобы провести испытания новейших компонентов, а затем вернуть их прежним владельцам. В этом смысле удача улыбнулась нашему соотечественнику с псевдонимом Traktor, который одолжил для щадящих экспериментов видеокарту GeForce RTX 3080 производства MSI, а за материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490 поблагодарил одноимённого производителя.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, Traktor

реклама

В силу понятных причин штатная система охлаждения видеокарты осталась неприкосновенной, частоты удалось поднять до 2115/19456 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot

реклама

Зато центральный процессор Intel Core i9-10900K охлаждался жидкостью с дополнительно сниженной температурой – как известно, Traktor имеет в своём арсенале так называемый «чиллер». На частоте 5482 МГц процессор сохранил активность 10 ядер и 16 потоков. Как известно, семейство Comet Lake-S подобные комбинации допускает. Результатом эксперимента стали 16 новых рекордов в модельном зачёте GeForce RTX 3080 – на снимок экрана не поместился только результат в 3DMark Vantage Performance, соответствующий 120 208 баллам.