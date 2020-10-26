Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
Но видеокарту придётся вернуть.
Содержать обширный парк комплектующих не только нерационально, но и затратно, поэтому энтузиасты договариваются с друзьями и спонсорами, чтобы провести испытания новейших компонентов, а затем вернуть их прежним владельцам. В этом смысле удача улыбнулась нашему соотечественнику с псевдонимом Traktor, который одолжил для щадящих экспериментов видеокарту GeForce RTX 3080 производства MSI, а за материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490 поблагодарил одноимённого производителя.
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В силу понятных причин штатная система охлаждения видеокарты осталась неприкосновенной, частоты удалось поднять до 2115/19456 МГц.
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Зато центральный процессор Intel Core i9-10900K охлаждался жидкостью с дополнительно сниженной температурой – как известно, Traktor имеет в своём арсенале так называемый «чиллер». На частоте 5482 МГц процессор сохранил активность 10 ядер и 16 потоков. Как известно, семейство Comet Lake-S подобные комбинации допускает. Результатом эксперимента стали 16 новых рекордов в модельном зачёте GeForce RTX 3080 – на снимок экрана не поместился только результат в 3DMark Vantage Performance, соответствующий 120 208 баллам.
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