Специалисты BMO Capital Markets нашли в квартальном отчёте Intel признаки активных боевых действий в так называемой «ценовой войне» с AMD в серверном сегменте. Авторы аналитической записки считают, что на это указывает снижение нормы операционной прибыли с 49 до 32% в годовом сравнении.

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Источник изображения: Intel

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Компания вынуждена снижать цены на серверные процессоры, поэтому сокращается операционная прибыль. Эксперты считают, что Intel делает это для защиты своих позиций в серверном сегменте. Их мнение частично разделяют представители Raymond James, которые связывают негативную динамику на серверном рынке с потерей Intel части своих позиций в борьбе с AMD. Более конкретные выводы можно будет сделать на следующей неделе, когда будет опубликован квартальный отчёт AMD.