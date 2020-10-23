Даже служебное положение не позволяет энтузиастам своевременно получать видеокарты семейства GeForce RTX 30 для экспериментов с экстремальным разгоном. Бразильский оверклокер Rbuass, представляющий на своём континенте интересы марки GALAX (KFA2), только сейчас смог развернуться с размахом, воспользовавшись жидким азотом для разгона простейшей версии GeForce RTX 3090.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Были достигнуты частоты 2600/19200 МГц, что впечатляет на фоне всех предыдущих достижений видеокарт семейства Ampere. Автор рекорда ничего не сообщает об аппаратных модификациях по питанию, но нельзя исключать, что они имели место в рамках подготовки эксперимента.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Достигнутых частот одиночной видеокарте GeForce RTX 3090 хватило, чтобы возглавить первенство одиночных видеокарт в GPUPI 1B с результатом 2,533 секунды, подвинув на второе место более амбициозный продукт семейства TITAN с архитектурой Volta. «Бедную», кстати, для близкого результата в GPUPI 1B пришлось разогнать до 2.9 ГГц.