Intel уже устранила проблемы в 7-нм технологии, но задний ход не включит
TSMC – значит, TSMC!
На квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) напомнил, что ещё летом этого года компания смогла определить проблемные места 7-нм технологии, которые мешали освоить её в первоначально намеченные сроки. Сейчас специалистам компании уже удалось реализовать необходимые изменения на практике, и результатами Intel очень довольна.
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Это не означает, что процессорный гигант откажется от планов по использованию мощностей TSMC для производства отдельных компонентов собственной разработки. Более того, определить их номенклатуру компания должна уже в конце этого или начале следующего года. При выборе компонентов, передаваемых на аутсорсинг, Intel будет руководствоваться тремя критериями: графиком выхода, уровнем производительности и экономическими соображениями. В случае необходимости производство любого компонента можно будет перенести с конвейера TSMC обратно на предприятия Intel.
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