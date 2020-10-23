На квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) напомнил, что ещё летом этого года компания смогла определить проблемные места 7-нм технологии, которые мешали освоить её в первоначально намеченные сроки. Сейчас специалистам компании уже удалось реализовать необходимые изменения на практике, и результатами Intel очень довольна.

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Источник изображения: Intel

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Это не означает, что процессорный гигант откажется от планов по использованию мощностей TSMC для производства отдельных компонентов собственной разработки. Более того, определить их номенклатуру компания должна уже в конце этого или начале следующего года. При выборе компонентов, передаваемых на аутсорсинг, Intel будет руководствоваться тремя критериями: графиком выхода, уровнем производительности и экономическими соображениями. В случае необходимости производство любого компонента можно будет перенести с конвейера TSMC обратно на предприятия Intel.