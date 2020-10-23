В третьем квартале совокупная выручка Intel сократилась на 4% до $18,3 млрд, особенно компанию подвело направление бизнеса, связанное с обработкой данных. Мало того, что его доля выручки за год сократилась с 49 до 46%, так ещё и выручка на этом направлении уменьшилась на 10%. По сути, в этом сегменте рос только бизнес Mobileye, но его два процента и выручка в размере $234 млн погоды в общей картине не сделали.

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Источник изображения: Intel

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В серверном сегменте выручка Intel сократилась на 7% до $5,9 млрд, особенно подвели компанию корпоративные и правительственные клиенты, но и от «облачного» бизнеса она ничего хорошего в текущем квартале не ждёт, поскольку рынку предстоит усвоить те запасы продукции, которые были накоплены в течение года.

Клиентское направление росло преимущественно за счёт ноутбуков, поскольку в натуральном выражении компания обновила квартальный рекорд по объёмам поставок. Если в апреле Intel рассчитывала в этом году вывести на рынок около 50 новых моделей ноутбуков на базе процессоров поколения Tiger Lake, то теперь этот ассортимент удастся расширить до 100 моделей. Выручка в клиентском сегменте выросла на 1% до $9,8 млрд.

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Выручка от реализации компонентов для ноутбуков выросла на 16%, а в настольном сегменте она сократилась на те же 16%. Непосредственно объёмы поставок продукции в сегменте ПК выросли на 11%, и если средняя цена реализации в настольном сегменте сохранилась на уровне прошлого года, то в мобильном сегменте она снизилась на 7%. Это говорит о том, что возросла популярность более доступных ноутбуков. Операционная прибыль Intel тоже снизилась, на 17% – не только из-за изменения структуры спроса, но и за счёт роста затрат на освоение 10-нм техпроцесса. Объёмы производства 10-нм продукции по итогам года вырастут на 30% вместо запланированных 20%.