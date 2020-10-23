Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel обновила рекорд по количеству поставленных компонентов для ноутбуков
Но возросший интерес к недорогим процессорам подорвал прибыль.

+
2070 ASUS за копейки в Регарде
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

В третьем квартале совокупная выручка Intel сократилась на 4% до $18,3 млрд, особенно компанию подвело направление бизнеса, связанное с обработкой данных. Мало того, что его доля выручки за год сократилась с 49 до 46%, так ещё и выручка на этом направлении уменьшилась на 10%. По сути, в этом сегменте рос только бизнес Mobileye, но его два процента и выручка в размере $234 млн погоды в общей картине не сделали.

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Intel

реклама

В серверном сегменте выручка Intel сократилась на 7% до $5,9 млрд, особенно подвели компанию корпоративные и правительственные клиенты, но и от «облачного» бизнеса она ничего хорошего в текущем квартале не ждёт, поскольку рынку предстоит усвоить те запасы продукции, которые были накоплены в течение года.

Клиентское направление росло преимущественно за счёт ноутбуков, поскольку в натуральном выражении компания обновила квартальный рекорд по объёмам поставок. Если в апреле Intel рассчитывала в этом году вывести на рынок около 50 новых моделей ноутбуков на базе процессоров поколения Tiger Lake, то теперь этот ассортимент удастся расширить до 100 моделей. Выручка в клиентском сегменте выросла на 1% до $9,8 млрд.

реклама

Выручка от реализации компонентов для ноутбуков выросла на 16%, а в настольном сегменте она сократилась на те же 16%. Непосредственно объёмы поставок продукции в сегменте ПК выросли на 11%, и если средняя цена реализации в настольном сегменте сохранилась на уровне прошлого года, то в мобильном сегменте она снизилась на 7%. Это говорит о том, что возросла популярность более доступных ноутбуков. Операционная прибыль Intel тоже снизилась, на 17% – не только из-за изменения структуры спроса, но и за счёт роста затрат на освоение 10-нм техпроцесса. Объёмы производства 10-нм продукции по итогам года вырастут на 30% вместо запланированных 20%.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel аналитика финансы ноутбуки процессоры
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel обновила рекорд по количеству поставленных компонентов для ноутбуков
+
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
8
Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
68
Все характеристики будущих APU марки AMD – в одной таблице
9
Аналитики считают, что в 2021 году спрос на ноутбуки сократится
+
AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
61

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
67
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Акция в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для Windows 10 и MS Office
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
10

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
07:38
А чему именно тут сочувствовать? Я тоже не люблю играть преступными элементами. Там может быть сколько угодно интересный сюжет, проработанный геймплей, и так далее, но сопереживать преступникам я не м...
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
PavLUK
07:33
Я думаю, что они это сказали, наверное, чтобы сгладить таким образом, не очень хорошие финансовые показатели, снижение объема рынка и выручки по сравнению с показателями предыдущего года, приведенные ...
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
Roditch
07:30
Нужно было добавить, что буст до 5ГГц по одному ядру.
Технология авторазгона Precision Boost Overdrive позволит Ryzen 5950X работать на частоте 5 GHz
Алексей Янов
07:27
а) сколь же убогим должен быть процессор чтобы не переватить 2к? б) Это плюс нвидии что не пролезают или минус амд что пролезают?
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
Jack Reacher
07:17
Все правильно давить нужно AMD по всем фронтам чтобы не зыбывали свое место вечно вторых
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
Christinachadzynski
07:17
Так в/к только тем и занимается, что данные гоняет, это не гоглечмор, который на пустомм есте может захавать 6ГБ и спать спокойно. В ЦП важен кэш, данные не такие большие, как текстуры у видео, где кэ...
Первые тесты RX 6800 XT в Fire Strike показывают производительность как у RTX 3080 по цене RTX 3070
nonses84
07:10
Задрали с этой игрой, сколько можно её тут превозносить? Чем больше рекламы, тем больше понимаю что будет какое-то гоумнисче
CD Projekt RED: The Witcher 3 – лишь разминка перед масштабной Cyberpunk 2077
Alex pwnz
07:06
Это не зависит от заработка вообще. Уоррен Баффет имея состояние больше всего алигархата России сидит за столом отца и смотрит телевизор с 90х годов, а также ездит на крайне бюджетной машине..
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
ахахах
07:04
за 2500 брать инди-игру это уже действительно ярмарка безумия
В карточную Hearthstone приходит «Ярмарка безумия»
Constantine Neko
07:00
Это не настройка а кастрация, проще LTSC поставить. А таким методом все будет вылетать зависать и краситься. Все равно что без конечностей остаться, жить конечно можно но очень проблематично.
Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем