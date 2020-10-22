Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
Крепкий середнячок, способный дать отпор GeForce RTX 3080.
Презентация процессоров Ryzen 5000 не обошлась без интриги в смежной сфере – глава AMD продемонстрировала некую видеокарту семейства Radeon RX 6000, которая будет представлена на следующей неделе. Позднее появилась информация, что к флагманской модели этот экземпляр отношения не имел, а потому с точки зрения быстродействия интрига сохранялась. Ресурс Coreteks утверждает, что знаком с внешностью видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, и на презентации Лиза Су (Lisa Su) демонстрировала именно первую из них.
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В октябрьском ассортименте новинок AMD эта модель расположится ровно посередине. Именно её партнёры компании смогут наделить повышенными частотами и уникальными системами охлаждения. AMD сравнивала Radeon RX 6800 XT с GeForce RTX 3800, поэтому есть шанс, что Radeon RX 6900 XT окажется более производительным графическим решением. Многое будет зависеть не только от ценовой политики, но и от наличия видеокарт в магазинах. У конкурента, как можно судить, с этим пока дела обстоят не очень хорошо.
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