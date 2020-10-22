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AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
Сцена уже осваивается участниками мероприятия.

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На следующей неделе AMD будет демонстрировать запись мероприятия, на котором представит новые видеокарты семейства Radeon RX 6000. Курирующий в компании игровое направление Фрэнк Эйзор (Frank Azor) со страниц Twitter поделился подробностями подготовки этого мероприятия. Он вместе с руководителем маркетингового направления Radeon Technologies Group Скоттом Херкельманом (Scott Herkelman) запускал игру Borderlands 3 на огромном панорамном экране.

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Источник изображения: Twitter, Frank Azor

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По всей видимости, эта игра будет использоваться в ходе мероприятия для демонстрации возможностей новых видеокарт. По неофициальным данным, в этом месяце AMD представит Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800.

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amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6000
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