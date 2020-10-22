Новый BIOS для EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra поднимает предел энергопотребления до 500 Вт
В условиях экстремального разгона это позволит улучшить результат.
Компания EVGA продолжает последовательно снабжать любителей разгона необходимыми инструментами для работы с видеокартами семейства GeForce RTX 30. Если бета-версия BIOS для GeForce RTX 3080 FTW3, поднимающая предел энергопотребления, вышла ещё на прошлой неделе, то аналогичное обновление для видеокарт GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra появилось только на этой.
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В случае с GeForce RTX 3090 предел энергопотребления поднимается с 450 до 500 Вт. Как поясняет производитель видеокарт, данное изменение полезно исключительно тем клиентам, которые разгоняют GeForce RTX 3090 с применением экстремальных мер охлаждения. Эксплуатирующие видеокарты этой модели со штатной системой охлаждения особой выгоды от обновления BIOS не почувствуют. Как и в случае с GeForce RTX 3080, для экспериментов по экстремальному разгону EVGA рекомендует блоки питания мощностью от 850 Вт с сертификатом 80 Plus Gold.
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