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Новый BIOS для EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra поднимает предел энергопотребления до 500 Вт
В условиях экстремального разгона это позволит улучшить результат.

5
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Компания EVGA продолжает последовательно снабжать любителей разгона необходимыми инструментами для работы с видеокартами семейства GeForce RTX 30. Если бета-версия BIOS для GeForce RTX 3080 FTW3, поднимающая предел энергопотребления, вышла ещё на прошлой неделе, то аналогичное обновление для видеокарт GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra появилось только на этой.

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Источник изображения: EVGA

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В случае с GeForce RTX 3090 предел энергопотребления поднимается с 450 до 500 Вт. Как поясняет производитель видеокарт, данное изменение полезно исключительно тем клиентам, которые разгоняют GeForce RTX 3090 с применением экстремальных мер охлаждения. Эксплуатирующие видеокарты этой модели со штатной системой охлаждения особой выгоды от обновления BIOS не почувствуют. Как и в случае с GeForce RTX 3080, для экспериментов по экстремальному разгону EVGA рекомендует блоки питания мощностью от 850 Вт с сертификатом 80 Plus Gold.

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видеокарты evga geforce rtx 3090
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century84
08:30
Хей хей, палегче, вся моя система меньше потребляет.
Новый BIOS для EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra поднимает предел энергопотребления до 500 Вт
Kopcheniy
08:29
Некоторые и так по 45-50 продавали, надеясь отхватить 3080 за 65-70 тысяч. Интересно, именно среди теперь уже бывших владельцев 2080Ti есть такие "счастливчики"?
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Ambiguity
08:28
Неужели стали убирать дублирование данных на HDD, которое реализовывается штатно во всех играх для ускорения подгрузки данных?.. Что-то слабо в это верится…
После обновления PC-версия Fortnite «похудела» на 70 Гбайт
Kopcheniy
08:28
По чистой скорости тоже, дрова уже допилили. Открыл последние тесты Techpowerup - уже вровень идут (2060 и 1080). А с 3060 - хз, это пока лишь слухи.
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
Дмитрий
08:28
Угу картинка в видео будет как разбавленая кола, которую продают во всяких мегах
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Анатолий Баранов
08:27
Вполне может быть.
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Дмитрий
08:26
Если по мылу, то наверное да.
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Kopcheniy
08:26
Э нет, у 2080Ti все же останется преимущество в 3 ГБ памяти, так что баш на баш получится. Да и правильно ниже заметили, если 3080 умудрились расхватать и продавать за оверпрайс, то что будет с 3070?
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Ambiguity
08:25
Да понятно, что репутацию марать не хочется, вон MSI сразу стала в противовес громко заявлять, что поддержка будет. А денег Asus, как и прочие, много не потеряют. Единицы будут на старые платы ставить...
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Kopcheniy
08:24
То есть если 2060 со скрипом, но является эквивалентом 1080, то с 3060 vs 2080 Хуанг надеется провернуть то же самое?
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
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