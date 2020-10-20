NVIDIA RTX A6000 не продемонстрировала убедительного преимущества над предшественницей
Зато объём памяти типа GDDR6 достигает 48 Гбайт.
Основатель канала AdoredTV недавно пообещал завязать с ведением видеоблога, но излагать информацию в письменном виде ресурс продолжает. Ему удалось получить данные о приблизительном уровне быстродействия профессионального графического адаптера NVIDIA RTX A6000, который является идеологическим преемником серии Quadro.
реклама
реклама
В пакете SPECviewperf 2020 при разрешении 3800 х 2120 точек представитель архитектуры Ampere незначительно превосходит Quadro RTX 6000, которая несёт архитектуру Turing. Объём памяти RTX A6000 достигает 48 Гбайт, используются микросхемы типа GDDR6. Поставки первых серийных графических плат этой модели начнутся в декабре.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила