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NVIDIA RTX A6000 не продемонстрировала убедительного преимущества над предшественницей
Зато объём памяти типа GDDR6 достигает 48 Гбайт.

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Основатель канала AdoredTV недавно пообещал завязать с ведением видеоблога, но излагать информацию в письменном виде ресурс продолжает. Ему удалось получить данные о приблизительном уровне быстродействия профессионального графического адаптера NVIDIA RTX A6000, который является идеологическим преемником серии Quadro.

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Источник изображения: AdoredTV

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В пакете SPECviewperf 2020 при разрешении 3800 х 2120 точек представитель архитектуры Ampere незначительно превосходит Quadro RTX 6000, которая несёт архитектуру Turing. Объём памяти RTX A6000 достигает 48 Гбайт, используются микросхемы типа GDDR6. Поставки первых серийных графических плат этой модели начнутся в декабре.

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