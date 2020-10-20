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AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.5 ГГц занял второе место в wPrime 1024M
И для охлаждения хватило водоблока.

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После длительного перерыва напомнил о себе капитан румынской команды по экстремальному разгону Bruno, причём свой свежий эксперимент он осуществил с применением водоблока, а не чего-то сверхъестественного. Процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X охлаждался жидкостной системой, он смог разогнаться до 4.5 ГГц в тесте wPrime 1024M.

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Источник изображения: HWBot, Bruno

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Полученный в данной дисциплине результат 22,777 секунд не только завораживает повторяющимися цифрами, но и позволяет румынскому энтузиасту занять второе место как в модельном зачёте, так и среди всех процессоров с 24 ядрами. В общем зачёте он соответствует только 31-й позиции.

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amd водоблок разгон процессора wprime ryzen threadripper 3960x
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