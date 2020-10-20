Трио видеокарт GeForce RTX 3090 заняло девятое место в GPUPI 1B с результатом 1,079 секунды
Осталось добавить ещё несколько экземпляров для полной победы.
Пока не оскудела земля польская на новые видеокарты GeForce RTX 3090, местный оверклокер ADVenturePO продолжает стягивать их запасы в свой испытательный стенд, который решает важнейшую для человечества задачу – скоростной расчёт числа «пи» с точностью до одного миллиарда знаков после запятой.
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На этой неделе количество видеокарт GeForce RTX 3090 в одной системе увеличилось с двух до трёх, хотя графические процессоры в данном случае разгону не подвергались, а система охлаждения была штатной. Лишь центральный процессор Intel Core i9-10980XE получил достойное охлаждение водоблоком, это позволило ему работать на частоте около 4.7 ГГц при активности всех 18 ядер и 36 потоков.
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Расчёт был выполнен за 1,079 секунды, что является лучшим результатом не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех связок из трёх видеокарт. Более того, даже в абсолютном зачёте польский оверклокер занял девятую позицию, а ведь на вершине этого рейтинга расположилась система с 12 видеокартами GeForce RTX 2080 Ti. Видимо, как только дефицит GeForce RTX 3090 будет побеждён, польский энтузиаст переместится ближе к вершине рейтинга.
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