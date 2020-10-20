NVIDIA вернёт видеокарты GeForce RTX 3080/3090 серии Founders Edition в фирменный интернет-магазин
Жизнь налаживается – по крайней мере, в европейском регионе.
Из фирменного интернет-магазина NVIDIA видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 серии Founders Edition пропали во многих странах мира, а потому в США компания решила продавать их через сторонние торговые сети, пока ситуация не нормализуется.
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Вчера NVIDIA заявила, что в европейском регионе видеокарты Founders Edition вернутся в фирменный интернет-магазин в ближайшие дни. Позднее список стран, в которых будет возобновлена продажа графических решений семейства GeForce RTX 30 в исполнении Founders Edition, будет расширяться. Над увеличением объёмов поставок NVIDIA тоже работает, как и её партнёры, которые предлагают видеокарты собственного дизайна.
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