Из фирменного интернет-магазина NVIDIA видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 серии Founders Edition пропали во многих странах мира, а потому в США компания решила продавать их через сторонние торговые сети, пока ситуация не нормализуется.

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Источник изображения: NVIDIA

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Вчера NVIDIA заявила, что в европейском регионе видеокарты Founders Edition вернутся в фирменный интернет-магазин в ближайшие дни. Позднее список стран, в которых будет возобновлена продажа графических решений семейства GeForce RTX 30 в исполнении Founders Edition, будет расширяться. Над увеличением объёмов поставок NVIDIA тоже работает, как и её партнёры, которые предлагают видеокарты собственного дизайна.